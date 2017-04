Ato contra a MP756/2016 volta a fechar rodovia em Novo Progresso

As lideranças não divulgaram os horários que vão liberar para os caminhões, a fila já é grande nos dois lados do bloqueio.

Congestionamentos são registrados no trecho. Ainda não há previsão para a liberação da rodovia. Veículos de pequeno porte , ônibus e micro-ônibus de passageiros estão passando no bloqueio; o objetivo dos manifestantes e segurar os caminhões carregado de grãos para pressionar o governo federal.

Produtores Rurais fecharam a BR-163, em Novo Progresso na região Sudoeste do estado do Pará.

