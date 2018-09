Ato contra Jair Bolsonaro reúne 20 mil pessoas na capital paraense

De acordo com a Polícia Militar, movimento é tranquilo e não há registro de ocorrências

Milhares de pessoas entre homens e – principalmente – mulheres participaram, durante a tarde e noite deste sábado (29), de um ato contra o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), candidato à presidência da república. A manifestação em Belém iniciou por volta das 16h, com concentração na praça Floriano Peixoto, em frente ao Mercado de São Brás. Já a caminhada, que começou pela avenida José Bonifácio, iniciou por volta das 18h. Com programação cultural com muita música, palavras de ordem, cartazes e faixas de protesto, os manifestantes se posicionaram contra a candidatura de Bolsonaro, tendo como lema a hashtag “#elenão”.

Movimentos sociais, estudantes e a sociedade em geral engrossaram o coro contra o candidato. Mulheres, homens, crianças e famílias inteiras seguiram em marcha nas últimas horas do dia pelas ruas de Belém, passando por São Brás e Marco, sempre sendo acompanhados de perto pela Polícia Militar. Nilde Souza, da Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) uma das organizadoras do ato, disse que a ideia de se organizar contra o candidato famoso por seus discursos conservadores partiu de um desejo de deixar claro a posição de grupos específicos na sociedade e de pessoas em geral, que desejam se opor às ideias de Bolsonaro. “Ele representa tudo que há de retrocesso em nosso país: representa violência contra nós, mulheres, o preconceito, a ditadura. Enfim, representa tudo o que tem de pior em nossa sociedade e nós, mulheres, viemos aqui para dizer: Ele não, ele nunca!”, disse a organizadora.

O ato seguiu com a música no trio elétrico, intercalada por palavras de ordem. A organização do evento estimou o público entre quinze a vinte mil manifestantes, enquanto a Polícia Militar contabilizou cinco mil. Nenhum grande caso de violência foi registrado durante o ato, que foi pacífico em sua maioria. A assessoria jurídica do evento disse, pouco depois da saída do Mercado de São Brás, um grupo de agitadores contrários ao movimento teria começado uma confusão, mas foram rapidamente controlados e entregues aos policiais. Por volta de 18h35, quando a multidão seguia pela avenida José Bonifácio, um motorista avançou com seu carro sobre os participantes do ato, vindo da Travessa das Mercês. em um Hyundai HB-20 marrom. Quando os manifestantes gritaram após quase serem atingidos, ele foi parado pela Polícia Militar e liberado em seguida.

Depois de passar pela Duque de Caxias, o ato segue pela travessa Mauriti, em direção ao bairro da Pedreira. O ato se encerrou com show na Aldeia de Cultura Amazônica Davi Miguel, por volta de 20h45, após cinco horas. A Defensoria Pública do Estado o Pará (DPE) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) disponibilizaram números para que plantonistas atendessem a casos de violência antidemocrática e, segundo os órgãos, nenhuma denúncia foi recebida.

29 de Setembro de 2018

