Ato pró-Bolsonaro reúne manifestantes em Belém

Três trios elétricos comandaram a manifestação com palavras de ordem e músicas da campanha do candidato

(Foto: Igor Mota/O Liberal) -Cerca de dez mil manifestantes saíram pelas ruas do centro de Belém em apoio ao candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), na manhã deste domingo (30). A estimativa foi divulgada pela Polícia Militar, que não registrou ocorrências durante a passeata. Com roupas em verde e amarelo e bandeiras do Brasil, o grupo passou pelas avenidas Presidente da Vargas e Nazaré, Travessa Quintino Bocaiúva até chegar à avenida Franco de Souza, onde foi entoado o Hino Nacional.

Milhares de manifestantes em motocicleta e carros também acompanharam a caminhada, que contou com o apoio de três trios elétricos de onde integrantes da organização gritavam palavras de ordem, ao som músicas da campanha do candidato. Segundo a idealizadora do ato no Pará, Miriana Dias, a iniciativa teve caráter autônomo e foi realizada com a ajuda de simpatizantes e de representantes de categorias profissionais – como médicos e engenheiros – que ajudaram a arcar com os custos da manifestação. “Todos estão aqui espontaneamente, porque nossa manifestação é independente. Não tem partido bancando isso aqui”, declarou Miriana.

De concordar com o sargento Edinei, da Polícia Militar, quatro viaturas acompanharam o trajeto da manifestação, que seguiu de forma pacífica. Ainda segundo o policial, o objetivo da PM foi “garantir a ordem, a manutenção da paz e a segurança das pessoas que acompanharam a passeata. Além de evitar qualquer tipo de transtorno ou atos criminosos, como roubos e furtos, às pessoas que vieram participar do movimento”.

Um dos presentes à manifestação foi o delegado e deputado federal Éder Mauro (PSD). Em determinado ponto da passeata, o parlamentar subiu na carroceria de uma caminhonete e, num ato simbólico, rezou um Pai Nosso para pedir proteção à nação.

O ato foi realizado um dia após uma manifestação contra o candidato Jair Bolsonaro, organizada por mulheres em todo o país, ganhar as ruas de Belém e reunir mais de 20 mil pessoas.

Por: Redação Integrada ORM com informações de Camila Moreira 30 de Setembro de 2018 às 09:47 Atualizado em 30 de Setembro de 2018 às 17:54

