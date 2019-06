Ato reúne estudantes e trabalhadores pelas ruas de Santarém

Estudantes, professores e trabalhadores de diversas categorias aderiram aos atos (Foto:Reprodução/Bena Santana)

Passeata contra a Reforma da Previdência terminou em ato público na Praça São Sebastião

Uma passeata foi realizada na manhã desta sexta-feira (14) pelas principais ruas de Santarém, oeste do Pará, em apoio à Greve Geral. Participaram do ato estudantes e professores da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), filiados do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp) e representantes da sociedade civil organizada. Eles protestaram contra a Reforma da Previdência, cortes de verba das universidades, desemprego em massa e privatizações. Após caminhar no centro da cidade, os manifestantes se concentraram na Praça de São Sebastião, onde foi realizado um ato público.

“A reforma não combate privilégios. Os militares ficaram de fora e suas filhas vão continuar com pensão cinco vezes maior do que a do INSS. Já as viúvas, viúvos e órfãos vão perder 40% da pensão por morte”, disse o coordenador do Sintepp/ Subsede de Santarém, professor Márcio Pinto.”Há ataque à educação e nenhum emprego gerado. Bolsonaro anunciou cortes nos recursos para a educação. Ele nada faz pelo povo. Mais de 13 milhões de brasileiros estão desempregados. Queremos empregos, educação e aposentadoria”, acrescentou.

