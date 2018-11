Atoleiros na Transamazônica deixam caminhões parados por mais de 24 horas

Imagens mostram caminhoneiros e passageiros enfrentando atoleiros na Transamazônica no Pará (Foto:Reprodução G1)- Como a pista não é asfaltada, os atoleiros se formam na via e somente veículos pequenos passam pelo local.

Imagens mostram caminhoneiros e passageiros enfrentando atoleiros na rodovia Transamazônica no Pará nesta quinta-feira (8). No trecho entre os municípios de Rurópolis e Itaituba, no sudoeste do estado, dezenas de caminhões estavam parados no acostamento. Como a pista não é asfaltada, os atoleiros se formam na via e somente veículos pequenos passam pelo local.

Um dos caminhões ficou preso desde a tarde de quarta-feira (7) e já estava há mais de 24 horas parado. Segundo o motorista, chovia muito e devido a lama não conseguiu seguir viagem. O caminhão derrapou e estava na lateral da pista.

Diversos passageiros desceram de veículos e resolveram ir andando para esperar algum ônibus após o atoleiro. Segundo os relatos, já estavam há um dia parados.

Um dos caminhoneiros afirmou que deveria haver equipes de plantão para atender casos de emergência e apoiar os caminhoneiros na estrada.

A reportagem entrou em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mas a equipe não teve resposta sobre o apoio pedido pelos caminhoneiros.

