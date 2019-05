Ator conhecido como ‘Ricardo Bomba’ é morto durante briga em Belém

Foto: Reprodução – O ator Ricardo Sena de Macedo Soares, de 37 anos, mais conhecido como “Rodrigo Bomba”, foi agredido na tarde desta quarta-feira (1) no bairro do Coqueiro, em Belém. Ele ainda chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Ricardo ficou conhecido por ter trabalhado em um programa de humor da TV local.

O crime ocorreu por volta das 16 horas, no conjunto Pedro Teixeira, localizado na avenida Mário Covas. Segundo relatos de testemunhas repassados à polícia, Ricardo estava bebendo próximo à praça principal do conjunto, quando teve início uma confusão generalizada. No tumulto, ele acabou sendo agredido gravemente por uma ou mais pessoas (ainda não se sabe ao certo) que não foram identificadas.

Outra versão dá conta de que o ator teria sido agredido com um soco e teria batido a cabeça na calçada quando caiu, causando um grave ferimento. Ricardo foi socorrido por familiares, que o levaram para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas ele já teria chegado morto no local

Até o fechamento desta matéria, as autoridades ainda estavam colhendo mais informações sobre o fato. Ainda não se sabe, por exemplo, qual foi o motivo da confusão e porque Ricardo foi agredido. Em nota, a Polícia Militar informou que guarnições do 24° Batalhão da PM (BPM) isolaram a área. A Polícia Civil foi acionada para colher maiores informações e dar início às investigações do crime.

