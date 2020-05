Ator de Crepúsculo é encontrado morto ao lado da namorada

Gregory Tyree Boyce e Natalie Adepoju foram encontrados mortos em casa. Polícia investiga a causa.

O ator Gregory Tyree Boyce, de 30 anos, foi encontrado morto ao lado da namorada Boyce, Natalie Adepoju, 27 anos, na casa dele, em Las Vegas. As informações são do portal Metrópoles.

Os corpos dos jovens foram achados por um primo de Gregory. O ator tinha se mudado para Las Vegas para ajudar a mãe e se deslocava para Los Angeles para atuar e ver a filha de 10 anos, Alaya, de um relacionamento anterior.

Segundo o jornal Las Vegas Review-Journal, o “incidente não foi criminoso”. A causa da morte é apurada.

Além de Crepúsculo, Gregory participou do Apocalypse (2018). No longa, o ator interpretou Tyler Crowley, colega de Bela, e quase a atropelou no estacionamento — e isso permitiu que ela descobrisse que Edward era vampiro.

Gregory deixa uma filha de 10 anos. A namorada dele, Natalie, era mãe de um bebê chamado Egypt.

Autor: Com informações do portal Metrópoles

terça-feira, 19/05/2020, 10:17 – A

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...