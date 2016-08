Ator foi ameaçado de morte após término com Anitta

O ator Pablo Morais revelou que ficou triste com o término do namoro com a cantora Anitta e que após o fim do relacionamento recebeu muitas “alfinetadas” na web. Pablo chegou a dizer que foi grande o desconforto quando retornou para TV ao participar da primeira fase de “Velho Chico ” além de ter sido alvo de ameaças.

O ator conta que recebeu ameaças de morte e ficou com receios. “Recebi umas ameaças de morte, umas coisas meio malucas. Por causa da Anitta e por causa da novela (por ter interpretado o vilão Cícero, papel que agora cabe a Marcos Palmeira). Tem coisas que são surreais”, disse o ator em entrevista.

Pablo aproveitou para esclarecer que não foi ele quem expôs a relação com Anitta, e sim a cantora. “Quem fez o primeiro post e colocou na internet foi ela”, comentou o ator, que revelou o desejo de apresentar a cantora à sua mãe.

A repercussão em torno do namoro com Anitta fez com que Pablo tomasse a decisão de manter a sua vida pessoal longe dos holofotes. Na nova trama das seis da Globo, Pablo interpretará o pescador Nuno.

