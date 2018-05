Ator ‘pega’ 95 anos de prisão por estuprar crianças e partilhar vídeos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com as investigações, um menino de 3 anos foi identificado como vítima de constantes abusos sexuais cometidos pelo ator. A criança ficava sob os cuidados dele, na ausência dos pais. Ele disseram não desconfiar de nada, mesmo após reclamações feitas pelo próprio filho.

Ramos Filho afirma também ser dançarino, produtor de televisão, cinema e teatro. De acordo com o G1, ele foi um dos alvos da segunda fase da Operação Glasnost, deflagrada em julho de 2017. A investigação ocorreu por meio do monitoramento de um site russo, utilizado para a troca de fotos e vídeos de exploração sexual infantil.

A Polícia Federal encontrou mais de 30 mil arquivos ilícitos na casa dele, no Guarujá, no litoral de São Paulo.

You May Also Like