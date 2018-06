Ator tem noitada com travestis e fotos intimas são divulgadas na web, afirma Leo Dias

O ator Douglas Sampaio está sendo chantageado por duas travestis após passar uma noite de diversão em um quarto de motel e ter fotos íntimas divulgadas na internet, segundo informou o jornalista Leo Dias. As informações são do TV Foco.

Ainda segundo o apresentador, Douglas estava com um grupo para ter uma noite de diversão, incluindo prostitutas, e na hora H, percebeu que entre as mulheres haviam duas travestis.

Douglas teria afirmado ao jornalista, que pagou as duas sem manter relações sexuais com elas, no entanto, fotos íntimas da noite foram vazadas, “só que mesmo assim, estou sendo chantageado”.

“Não tenho nenhuma descriminação com elas, mas não é o que eu gosto”, teria dito ele ao Leo Dias.

Veja as fotos:

