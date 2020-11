Ator Tom Veiga, interprete do Louro José, é encontrado morto

Ele fazia o personagem no programa Mais Voce e foi encontrado morto em casa na Barra da Tijuca neste domingo (1º).(Foto:Reprodução)

O ator Tom Veiga, conhecido no Brasil por interpretar o famoso Louro José no programa “Mais Você”, da TV Globo, foi encontrado morto na tarde deste domingo (1/11), no Rio de Janeiro.

O corpo do artista estava na casa dele, na Barra da Tijuca, no Rio.

Veiga esteve no ‘Mais Você’, ao lado de Ana Maria Braga, por 20 anos.

Ainda não foram divulgados mais detalhes sobre o caso.

Autor: Com informações Metrópoles01/11/2020, 18:07

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...