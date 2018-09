Atos contra e a favor de Bolsonaro reúnem milhares no Brasil e pelo mundo

Manifestações não se restringem ao Brasil e acontecem em diferentes cidades

(Foto: G1)

No Rio e em São Paulo, manifestantes foram às ruas para atos contrários à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) neste sábado (29). O movimento, chamado de #EleNão, foi convocado pelas redes sociais, com o apoio de artistas, durante o mês de setembro.

Em resposta ao movimento, entusiastas de Bolsonaro também se reuniram em atos pelo Brasil para demonstrar apoio ao presidenciável.

No Rio, manifestantes contrários ao candidato se reuniram na Cinelândia, no Centro, no início da tarde. Inicialmente, a concentração foi em frente ao Cine Odeon. Às 17h, parte dos manifestantes deixou a Cinelândia e seguiu em passeata por ruas do Centro do Rio. Ainda não há estimativa de público.

Os apoiadores de Bolsonaro se concentravam na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio, na altura do Posto 5. A Polícia Militar acompanha a manifestação. O sentido Leme da via foi interditado às 15h no trecho.

São Paulo – Em São Paulo, por volta das 18h30, o ato “Mulheres contra Bolsonaro” reunia cerca de 150 mil participantes, segundo os organizadores.

O evento reuniu integrantes da União da Juventude Socialista, União Estadual dos Estudantes Secundaristas, sindicatos, coletivo feminista da ECA USP, militantes com bandeiras do PT, PSOL, PSTU e Rede.

Barracas vendiam camisetas com as palavras #EleNão. A expressão também estava em bandeiras acompanhada de palavras de ordem como “ditadura nunca mais”, contra o machismo, o racismo e a exploração.

Os manifestantes paulistanos a favor do candidato do PSL começaram a se reunir por volta das 10h em frente ao Estádio do Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo. Eles planejavam sair em carreata pela Zona Norte e chegar até o Parque do Ibirapuera, na Zona Sul. Não havia estimativa de participantes até as 13h.

Protestos em 12 estados – Durante a manhã, manifestações contra e a favor o candidato ocorreram em 45 cidades de 12 estados brasileiros. Os atos foram convocados pelas redes sociais.

Até as 13h, 40 cidades em 10 estados tinham registrado manifestações contrárias a Bolsonaro: Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Já os atos a favor do candidato tinham acontecido em 14 cidades de 6 estados: Goiás, Minas Gerais, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

Cidades em diferentes países pelo mundo, como Nova York, Londres, Lisboa, Barcelona e Cidade do México também tiveram manifestações contra Jair Bolsonaro, de maior ou menor proporção, neste sábado.

Por: G1 29 de Setembro de 2018 às 17:24 Atualizado em 29 de Setembro de 2018 às 19:07

