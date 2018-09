‘Atrevida’, Mulher Melão quebra a web ao posar só de calcinha deitada na cama

Mulher Melão voltou a esbanjar sensualidade no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mulher Melão voltou a exibir toda sua ousadia no Instagram. A modelo publicou uma foto em que aparece deitada na cama, só de calcinha e com um blusão branco cobrindo parte dos seios. As informações são do Extra.

O clique sensual rendeu mais de 100 mil curtidas e quase dois mil comentários.

Se alguns internautas consideraram a foto vulgar, outros não pouparam nos elogios. “Atrevida”, disse uma seguidora. “Casa comigo?”, indagou outro seguidor.

Veja outras fotos da musa:

E você, internauta, o que achou da foto?

(Com informações do Extra)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...