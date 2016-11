Atriz americana comete suicídio durante viagem ao Peru

A atriz americana Lisa Lynn Masters, do Brooklyn, cometeu suicídio em uma viagem feita ao Peru. Lisa foi encontrada morta dentro de seu quarto no Hotel Nuevo Mundo, na capital Lima, pouco antes da meia-noite de terça-feira (15).

Funcionários do hotel encontraram a atriz de 52 anos morta dentro do armário do quarto, segundo informações do Daily Mail. Um oficial informou que a atriz se enforcou utilizando uma saia.

No quarto foram encontrados antidepressivos e duas cartas que revelaram seus problemas de saúde mental. Lisa sofria de depressão.

