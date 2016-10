Atriz da Globo revela gosto por filmes pornÃ´s e uso de drogas

Os temas sexo e drogas, apesar de comum entre as celebridades, ainda é visto com estranheza quando falado publicamente. Por isso, a entrevista de Cleo Pires para revista “Veja Rio“ deste domingo (23) ganhou os noticiários dos famosos. No bate-papo, a atriz fala abertamente sobre os assuntos.

Questionadas sobre o uso de drogas, Cleo foi enfática. “É obvio que já usei drogas. Seria hipócrita se eu negasse, mas hoje só uso recreativamente”, afirmou ao revelar também outros vícios., “Tenho mais de trinta modelos. Gosto delas, às vezes brinco, fico olhando, pesquiso sobre suas peculiaridades e as limpo cuidadosamente”, disse sobre facas.

Segundo a publicação, a artista desde os 17 anos vai a consultórios de psicoterapeuta e chegou a ser diagnosticada como hiperativa com tendência a obsessão compulsiva e vícios.

Já sobre sexo, a filha de Glória Pires também não titubeou e falou das suas preferências. “Gosto muito da coisa e do seu universo. Assisto filmes pornôs e tenho fetiches como o bondage e o choking”, afirmou Cleo, que já transou várias vezes em um banheiro de avião. Ao ser questionada sobre sua reação quando se depara com uma fila ao sair do reservado, a atriz minimizou. “Ué, volto para o assento normalmente. Faço a louca”, garantiu.

A atriz ainda revelou que faz, no mínimo, duas vezes por ano o exame de HIV. “Fiz muito sexo casual, mas isso está me deixando vazia ultimamente”, admitiu. Sobre os boatos de um relacionamento com sua assessora de imprensa, Cleo negou, mas não descartou. “Nunca rolou, mas, se eu tiver tesão numa mulher, tudo pode acontecer”, disparou.

