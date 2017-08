Atriz é ameaçada de morte após ‘Dança dos Famosos’, do ‘Domingão do Faustão’

A atriz Carolina Kasting foi ameaça de morte após dar nota “9” para a apresentação de Mariana Xavier, na “Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”. Ela foi uma das juradas do quadro no último domingo (27).

Segundo informações publicadas pela colunista Keila Jimenez, Kasting pensa em acionar a polícia para tentar identificar os autores das ameaças feitas por meio das redes sociais.

Fausto Silva também estaria incomodado com a situação e deverá se pronunciar sobre o caso no próximo domingo (3), segundo Jimenez. A repercussão foi tão grande que Carolina Kasting usou o Twitter para se pronunciar sobre o caso.

Entenda o caso

Durante o “Domingão do Faustão” do dia 27 de agosto, Carolina Kasting não agradou os fãs de Mariana ao elogiar bastante a apresentação da atriz e dar nota “9” para ela. Isso porque as outras candidatas foram tão elogiadas pela jurada quanto Mariana e receberam notas acima de “9,7”.



Fonte: DOL

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...