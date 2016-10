Atriz ferida em explosão respira por aparelhos

Seis dos oito feridos na explosão de um bueiro da Light na Avenida Gomes Freire, no Centro do Rio, permanecem internados. O acidente ocorreu há oito dias, mas a situação mais delicada é a da atriz Aline Pais, de 24 anos, que sofreu queimaduras em 50% do corpo.

De acordo com O Globo, a jovem está em estado grave no Hospital da Força Aérea, na Ilha do Governador. Conforme o boletim médico, Aline respira com a ajuda de aparelhos. No mesmo complexo hospitalar está o seu namorado, Claudiney Barino, de 45 anos, que teve 18% do corpo queimado.

Segundo o amigo da atriz, o iluminador e cenógrafo Paulo Denizot, a situação dela ainda é bastante delicada. A maior preocupação da equipe médica é com o risco de infecções, porque Aline teve uma grande área do corpo atingida pelas chamas. Aline é atriz, poré atuava como contrarregra da peça “Sucesso”, em cartaz no Centro Cultural Justiça Federal.

O casal participavam de uma festa de aniversário que acontecia em um bar próximo ao local da explosão.

Um inquérito foi instaurado na 5ªDP (Gomes Freire) para apurar as circunstâncias do acidente. Segundo a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas e imagens estão sendo analisadas.

Em função do acidente, o Procon Estadual autuou a Light sob o argumento de que falhas na segurança da prestação do serviço acontecem há muito tempo e vêm colocando os consumidores em risco. A empresa tem 15 dias úteis para apresentar sua defesa, o que ainda não ocorreu, mesmo estando ainda dentro do prazo. A concessionária terá que informar as causas do acidente, se foi prestado atendimento aos feridos e se a manutenção periódica nas instalações subterrâneas vem sendo realizada, informa o Procon. Caso o prazo não for cumprido ou os argumentos apresentados não forem aceitos, a empresa será multada em até R$ 9 milhões.



(DOL, com informações de Notícias ao Minuto)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...