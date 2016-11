Atriz oferece sexo a quem votar no ”não” em referendo na Itália

A proposta de mudança constitucional tem a assinatura do premier, Matteo Renzi, líder da centro-esquerda. Ela já foi aprovada nas duas Casas do Parlamento. Renzi prometeu renunciar se for derrotado na consulta popular.

Nessa data, os eleitores do país europeu vão decidir se aprovam ou não uma emenda à Constituição que reforma os poderes do Parlamento e o processo de escolha dos seus membros.

