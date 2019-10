Atriz sensualiza na web com aulas de pole dance

(Foto:Reprodução) – Denise Dias mostra elasticidade no pole dance e posa para ensaio de lingerie

Denise Dias mostrou um bumbum impecável e elasticidade durante sua aula de pole dance. “Pole dance é maravilhoso e trabalha com o corpo inteiro. É uma dança sensual. A coreogra a pode ser feita com acrobacias, movimentos delicados e sensuais. A dança traz benefícios psicológicos, atuando no bem-estar, aumentando endorfina, elevando a autoestima e a autoconfiança da mulher, além do emagrecimento e melhoria da coordenação motora”, disse a atriz.

Denise costuma mostrar o corpaço. Dessa vez foi em um ensaio fotográfico para uma campanha de lingerie. Com um modelito vermelho, a musa exibiu suas curvas esculturais. “Eu sou muito ligada em lingerie, tenho um modelo para cada ocasião e muitas vezes deixo a lingerie aparente para dar um toque final sexy na produção”, contou.

Denise Dias é uma mulher temente a Deus. Na bio da conta da atriz, modelo e influencer no Instagram, uma menção bíblica (Jeremias 1:5) chama a atenção logo de cara. “Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi; antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações”, diz o trecho. Logo abaixo, o que se vê no perfil é uma mulher plena, com belo corpo, em poses sensuais com lingerie e biquíni.

Para a moça, ser religiosa e trabalhar com fotos ousadas não é uma contradição. “Eu acho que a maldade está na cabeça do ser humano. Deus nos fez nus. Se você consultar a bíblia, vai ver que Adão e Eva andavam pelados até comer o fruto proibido. Só depois da maçã eles cobriram as partes íntimas”, disse ela em entrevista à GQ.