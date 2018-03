Atriz Tônia Carrero morre aos 95 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A última participação de Tônia na TV foi na novela Senhora do Destino (Globo), em 2004. Com informaçoes da Folhapress.

Mãe do ator Cecil Thiré e avó dos também atores Miguel, Luísa e Carlos Thiré, Tônia apresentava saúde frágil nos últimos anos. Sofria de hidrocefalia aguda, o que levou a atriz a viver reclusa em um apartamento na zona sul do Rio.

Nascida em 23 de agosto de 1922, Maria Antonieta de Farias Portocarrero era graduada em educação física, mas fez carreira no mundo artístico, com 20 peças de teatro, 19 filmes e 17 novelas.

