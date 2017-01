Atropelamento fatal no Ver-o-Peso revolta feirantes

Acidente envolvendo um ônibus e um ciclista aconteceu na manhã desta sexta-feira (27)

Um acidente envolvendo um ônibus e um ciclista na manhã desta sexta-feira (27), por volta de 9h30, deixou uma vítima fatal. O ciclista, identificado como Jaime Adelson dos Reis Amaral, que trabalhava como ambulante na feira do Ver-o-Peso, trafegava pela avenida Castilho França, próximo a rua 16 de novembro, quando foi atingido por um ônibus da linha Icuí Ver-o-Peso, da empresa Forte.

No momento em que percebeu o que havia ocorrido, o motorista desceu do ônibus para tentar socorrer a vítima, mas foi ameaçado. Ele pediu aos policiais para os policiais que estavam no local. De acordo com a Polícia Militar, no momento da colisão o ônibus não estava em alta velocidade.

O motorista foi levado para a seccional do comércio e o corpo de Jaime Adelson já foi removido pelo Centro de Perícias Renato Chaves.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...