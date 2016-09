Atual campeão, Atlético-MG confirma participação na Florida Cup em 2017

Assim como aconteceu neste ano, o Atlético-MG vai fazer parte da sua pré-temporada nos Estados Unidos. Pelo segundo ano consecutivo o clube mineiro vai participar da Florida Cup, torneio amistoso que reúne equipes da Europa e das Américas. Atual campeão, o Atlético confirmou nesta segunda-feira a presença na edição 2017.

Além da campanha vitoriosa em 2016, a boa presença da torcida atleticana nos jogos diante de Schalke 04, da Alemanha, e Corinthians foram um atrativo para que o Atlético voltasse a ser convidado pelos organizadores do torneio. As negociações aconteceram nas últimas semanas e o contrato para 2017 foi assinado. Inicialmente, os responsáveis pela Florida Cup queriam assinar por duas temporadas com o Atlético, algo que não aconteceu.

Com a presença do Atlético, já são quatro clubes brasileiros confirmados na edição 2017 do torneio amistoso. Corinthians, Flamengo e Vasco também já têm presenças garantidas, além do Internacional, que segue negociando. Bayer Leverkusen-ALE, Wolfsburg-ALE, River Plate-ARG, Barcelona de Guaiaquil-EQU e Tampa Bay Rowdies-EUA são as equipes estrangeiras já confirmadas para 2017.

Campeão em 2016, o Atlético venceu as duas partidas que disputou. A estreia foi diante do Schalke 04 e triunfo por 3 a 0, com gols de Leonardo Silva, Patric e Lucas Cândido. O segundo jogo e que valeu o título foi diante do Corinthians e vitória por 1 a 0, com gol de Hyuri. A edição 2016 contou com nove participantes. Além dos três clubes já citados, Internacional, Fluminense, Independiente Santa Fe-COL, Fort Lauderdale Strikers-EUA, Shakhtar Donetsk-UCR e o alemão Bayer Leverkusen.

Por enquanto, datas dos jogos e adversários do Atlético ainda não foram divulgados pelos organizadores. A tendência é que a equipe alvinegra enfrente o River Plate, da Argentina, e o Wolfsburg, da Alemanha. A competição vai ser disputada em janeiro de 2017.

