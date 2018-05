Atual mulher de Wesley Safadão solta indireta para ex do cantor

Wesley Safadão e a ex-esposa Mileide Mihaile estão em pé de guerra, e pelo visto, a atual do cantor irá tomar suas dores.

Se não bastasse os dois trocando farpas, Thyane Dantas, esposa do cantor, também teria entrado na briga ao mandar indiretas em seu Stories, no Instagram.

Seguidores apontam que Thyane, que está esperando um bebê do sexo masculino de Wesley Safadão, escreveu a seguinte indireta: “Ego bom é ego morto”.

Em outro Stories, a mãe de Ysis teria pressuposto que Mileide ainda não superou a separação com o artista: “Todo assunto mal resolvido na sua vida te incomodará quando for citado! Quando Deus te liberta e restaura sua vida você dá risada do que antes te magoava!”.

Tudo começou após Safadão rebater a ex-esposa e afirmar que mágoas ainda não foram superadas. O cantor ainda teria deixado subentendido que Mihaile não era uma boa mãe, pois não ficaria com Yhudy no Dias das Mães por estar trabalhando.

(Fonte: UOL)

