Audiência de médico acusado de pedofilia e estupro está marcada para esta sexta-feira

Álvaro Cardoso e mais duas mulheres foram presos dia 3 de julho, acusados de abusar sexualmente de duas crianças.

A audiência de instrução e julgamento do motorista do médico, Álvaro Cardoso Magalhães, está marcada para esta sexta-feira (18) na 1ª Vara Criminal do Fórum de Santarém, oeste do Pará. Ele deve prestar depoimento ao juíz Alexandre Rizzi. O médico foi preso na Operação Anjo da Guarda, acusado de pedofilia e estupro.

O médico foi preso dia 3 de julho, quando a Operação foi deflagrada. De acordo com a denúncia, crianças eram abusadas sexualmente por Álvaro Cardoso e mais duas mulheres presas na operação. As vítimas eram duas crianças do sexo feminino, sendo uma de 3 meses e outra de quase 3 anos.

Os acusados também armazenavam e compartilhavam imagens das crianças de forma obscena. As imagens foram apreendidas na casa do médico.

Além do médico, as mulheres envolvidas no caso também vão prestar depoimento na audiência. Testemunhas também deverão ser ouvidas. O processo corre em segredo de justiça.

