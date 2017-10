Audiência pública da ferrovia Sinop-Pará inicia na próxima semana

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou, nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União (DOU) o aviso da Audiência Pública nº 014/2017 que vai colher subsídios para a minuta de edital, contrato e dos estudos técnicos para a concessão da Ferrogrão, ferrovia greenfield (ainda não existe uma estrutura física) entre os municípios de Sinop e Itaituba (PA). O período para envio das contribuições será das 18h do dia 30 de outubro até as 18h do dia 15 de dezembro de 2017.

Os interessados poderão enviar as sugestões por meio de formulário eletrônico, a ser disponibilizado no dia 30, no site da ANTT, junto às informações sobre os procedimentos para participação da audiência. As sessões presenciais serão realizadas em Cuiabá e Brasília . As datas e os locais ainda serão definidos.

Após a conclusão da etapa de consulta pública, a previsão é que o edital e o leilão ocorram no primeiro semestre de 2018, de acordo com o cronograma do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). O prazo de concessão será de 65 anos e os investimentos previstos são de R$ 12,6 bilhões.

O projeto da Ferrogrão entre Sinop e Itaituba tem 1.142 quilômetros de extensão. O novo corredor ferroviário de exportação, que vai melhorar o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste via Porto de Miritituba (PA), tem previsão de carregar 42 milhões de toneladas em 2050.

Por Agronotícias

