Audiência pública debate impactos da exploração de ouro em Altamira

Reunião foi na câmara de vereadores de Altamira.

Empresa disse que recorreu a decisão que suspendeu operação do projeto.

Uma audiência pública, realizada nesta quinta-feira (16), discutiu a implantação do projeto de extração de ouro na região do Xingu, sudoeste do estado. A reunião foi na câmara de vereadores de Altamira. Representantes da sociedade civil e da empresa Belo Sun, responsável pelo empreendimento, debateram os benefícios e os impactos sociais e ambientais do projeto para os municípios da região.

A mineradora recebeu críticas dos movimentos sociais e se defendeu garantindo que sempre buscou o diálogo pra explicar o andamento do projeto. A pedido da Defensoria Pública, a Justiça mandou suspender a licença de operação da Belo Sun. A empresa disse que já recorreu e aguarda nova decisão judicial pra retomar o projeto.

Fonte: G1 PA.

