Audiência pública discute legalização de garimpo de ouro em Itaituba

Amostra de ouro (Foto:Reprodução)- Audiência teve troca de local por manifestação de indígenas – com o protesto a audiência foi transferida para a câmara municípal de vereadores.

Garimpeiros da região em torno da rodovia BR 163 e do Médio e Alto Tapajós, indígenas realizaram uma audiência pública para discutir sobre a legalização de garimpo de ouro, em Itaituba (PA). O evento durou um dia e contou com a participação de prefeitos,vereadores,representantes do Congresso Nacional da comissão de Mineração, Assembleia Legislativa (ALEPA), entidades representativas e população em geral. Em debates os representantes de cada região , focaram o resultado de pesquisas, de ações judiciais e de operações policiais que têm sido realizadas para coibir a extração clandestina de minério.

A região em questão esta tomada por UCs (Unidade de conservação), território indígenas, é hoje uma das maiores áreas garimpeiras do Brasil.

Na audiência foi criado um documento para apresentar como proposta de legalização das áreas para extração de ouro na região.

A audiência publica é resultado do encontro de representantes de garimpeiros, que atuam em extração de ouro em áreas da floresta nacional do Crepori, no Pará, que após bloquearem a rodovia BR 163 em Moraes Almeida, distrito de Itaituba, receberam respaldo do Governo Federal, ao se reunir com várias autoridades do primeiro escalão do Planalto. Entre elas estavam o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O grupo conseguiu o encontro em Brasília, realizado na segunda-feira, 16 de setembro de 2019, após bloquear, por cinco dias, trecho da rodovia BR-163.

Protestavam contra a atuação de fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), do Instituto Chico Mendes (ICMbio) e agentes da Força Nacional. A ação dos fiscais, feita uma semana antes do bloqueio, terminou com a queima de retroescavadeiras e maquinários usados pelos garimpeiros.

Os garimpeiros agora pressionam Salles para rever essa lei e punir os servidores.

Um novo encontro foi agendado para dia 02 de Outubro em Brasília, garimpeiros confiam que o Presidente Jair Bolsonaro legalize os garimpos dentro destas áreas e nas terras indígenas.

O prefeito Macarrão de Novo Progresso, afirmou em publico o compromisso de lutar pela legalização dos garimpos na sua cidade e região, o governo tem que rever a lei sobre as queimadas de máquinas e sobre as APAS [Áreas de Proteção Ambiental], FLONAS [Florestas Nacionais] e reservas indígenas”, isto inviabilizou nosso município, eu sou garimpeiro e garimpeiro é trabalhador,disse.

