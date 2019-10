Audiência pública discutiu a concessão da BR-163/MT/PA, em Itaituba (PA)

Fila na rodovia BR 163 (Foto:Arquivo Jornal Folha do Progresso)- A ANTT realizou nesta quinta-feira (10) mais uma sessão pública para discutir a concessão da BR-163/230/MT/PA.

De acordo com a ANTT, trata da terceira sessão que envolve o lote.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizou sessão pública nesta quinta-feira (10), em Itaituba (PA), para tratar da concessão de trechos da BR-163/230 MT/PA.

De acordo com a ANTT, trata-se da terceira sessão presencial da Audiência Pública nº 15/2019 que teve como objetivo receber contribuições sobre as minutas de Edital e Contrato, o Programa de Exploração da Rodovia e os Estudos de Viabilidade para a concessão de 970,20 km desta rodovia, no trecho compreendido entre o entroncamento com a Rodovia MT-220 (Sinop/MT) e a divisa dos Estados do Mato Grosso e Pará (Guarantã do Norte/MT); BR-163/PA, no trecho compreendido entre a divisa dos Estados do Mato Grosso e Pará (Novo Progresso/PA) e o entroncamento com a BR230/PA (Itaituba/PA); e BR-230/PA, no trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-163/PA (Itaituba/PA) e o início da travessia do Rio Tapajós (distrito de Miritituba, Itaituba/PA).

O período para envio de contribuições (de forma eletrônica , pelo site) começou em 28 de agosto e vai até o dia 18/10/2019 (até as 18h, horário de Brasília).

Para ver detalhes sobre a Audiência Pública nº 15/2019 e o formulário de contribuição clique aqui

As informações específicas sobre a matéria, os locais que serão realizadas as sessões presenciais, bem como as orientações acerca dos procedimentos relacionados à realização e participação da Audiência, estão disponíveis, na íntegra, no sítio www.antt.gov.br – Participação Social – Audiência Pública nº 015/2019.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

