Aula inaugural marca início dos cursos técnicos da Escola Tecnológica de Santarém

Escola tem 6 mil metros quadrados de área construída, 8 laboratórios, 12 salas de aula, biblioteca e auditório

Alunos, professores, técnicos e a direção da Escola Estadual Tecnológica de Santarém, no oeste do Pará, participaram na manhã desta segunda feira (14) da aula inaugural que marcou o início do funcionamento dos cursos técnicos nas áreas de meio ambiente, informática e logística. São três turmas no turnos da manhã e tarde e seis turmas à noite, totalizando 480 alunos. As aulas começam efetivamente na quarta-feira (16), às 7h30.

A expectativa dos alunos é enorme, pois a grande maioria terá contato pela primeira vez com o ensino técnico, 100% gratuito, oferecido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Segundo a diretora da Escola Tecnológica, Luciana Souza, os estudantes dos cursos técnicos estão lotados nas modalidades subsequente e concomitante, aqueles que alternam o ensino regular (fundamental e médio) com o ensino técnico.

“É um novo caminho para esses alunos. Oferecemos todo o nosso aparato de professores, de coordenação, de material para levar a melhor educação possível a eles”, explica a diretora. Durante a aula inaugural, os alunos tiveram contato com a grade curricular dos cursos. Para muitos, uma grande novidade. “Aqui os alunos terão contato com diferentes disciplinas. No curso técnico de meio ambiente, por exemplo, terão contato com a disciplina de agroecologia. No curso técnico em informática vão aprender sobre redes de dados e programação, e em logística conhecerão mais sobre ética e legislação da logística”.

Depois de ter sido aprovado no processo seletivo da Seduc, Gabriel Monteiro, 16 anos, estudante do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio Álvaro Adolfo da Silveira, se prepara para iniciar as atividades no curso técnico em informática. Para ele, essa é uma excelente oportunidade para entrar no mercado de trabalho com a qualificação adequada. “Um curso técnico no currículo tem muito peso. Quem sabe eu me aprofunde na área, porque sempre gostei de informática, principalmente programação de redes e celulares”, disse.

A Escola Tecnológica de Santarém foi inaugurada no último dia 10 de junho. As atividades foram iniciadas dois dias depois, com os cursos de formação continuada. O espaço está localizado na Avenida Fernando Guilhon, na grande área do Santarenzinho, no entroncamento que dá acesso ao Aeroporto de Santarém, e a Vila Balneária de Alter do Chão.

Padrão, a escola tem seis mil metros quadrados de área construída, tem oito laboratórios, 12 salas de aula, biblioteca, auditório para 200 pessoas, quadra poliesportiva coberta, refeitório, banheiros (incluindo para pessoas com deficiência), sala de professores, secretaria, diretoria, cozinha, estacionamento e pátio interno.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...