Aulas presenciais são autorizadas a retornar no Pará em Novo Progresso dia 14

Aulas presenciais são autorizadas a retornar em 1° de setembro no Pará (Foto:Reprodução)

As medidas de distanciamento e o cronograma de retorno gradual deverão ser obedecidas.

O Governo do Pará assinou um decreto que autoriza a retomada das aulas presenciais da rede pública e particular de ensinos infantil, fundamental, médio e superior, no Pará, a partir do dia 1º de setembro. Segundo a publicação, estão autorizado a retornar os municípios que estejam nas zonas 03, 04 e 05 (bandeiras amarela, verde e azul) no controle da covid-19.

Novo Progresso

A secretaria de Educação de Novo Progresso comunicou oficialmente que as aulas presenciais na rede pública terá início no dia 14 de Setembro. “Fizemos a reunião com a Secretaria de Saúde, Jurídico, Secretaria de Educação e Sintepp ontem. A Secretaria de Saúde repassou a análise da situação epidemiológica e a redução de casos que vem sendo registrado. Ontem também tivemos a licitação dos equipamentos de segurança. Ficou acordado como possível data de retorno gradual dia 14/09. Vamos fazer a aquisição dos equipamentos (: Termômetro, máscaras, álcool em gel, máscara facial de acrílico, (botas e luvas, entre outros equipamentos para o pessoal de apoio ) para encaminhar para as escolas, informou a secretaria Juliana Bertol para o Jornal Folha do Progresso.

DECRETO

O retorno das aulas presenciais, segundo o protocolo de segurança, que será disponibilizado no site específico da Covid-19, deverá obedecer a critérios rigorosos de prevenção e higiene.

Na primeira semana de retomada nas instituições, para os Ensinos Infantil e Fundamental, deve ser permitido o retorno de apenas 25% da capacidade física estrutural das salas de aula, já respeitando o distanciamento de 1 metro entre as carteiras. Na segunda, terceira e quarta semanas, o retorno deverá ser gradual, permitindo os quantitativos de 50%, 75% e 100%, respectivamente, sempre levando em consideração o distanciamento obrigatório.

Para os ensinos Médio e Superior, fica autorizado o retorno na primeira semana de 50% da capacidade física das salas de aula, respeitando o distanciamento. Este quantitativo poderá variar na terceira e na quinta semanas, flexibilizando o retorno para 75% e 100%, respectivamente.

Nos estabelecimentos onde há turmas de todas as idades, a recomendação é que a retomada seja iniciada pelos alunos dos ensinos Médio e Infantil, gradativamente, iniciando com a capacidade máxima de 25% das salas de aula na primeira semana. O retorno do Ensino Fundamental iniciaria a partir da segunda semana, também de forma gradativa (50% para Infantil e Médio, e 25% para o Fundamental). Todas as turmas só poderão retornar com a mesma capacidade (75%), a partir da terceira semana.

