Aumenta número de turistas latinos no Brasil, diz Embratur

Argentina continua sendo o país que mais enviou turistas para o Brasil

Os números do Anuário Estatístico do Turismo 2017 comprovam: a estratégia de promoção do Brasil na América do Sul, realizada pela Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) no último ano foi certeira. O comparativo da entrada de estrangeiros dos países sul-americanos de 2015 com 2016 mostra que houve uma variação positiva de 9,1% de turistas. Resultado acima da média, já que no total, as chegadas ao Brasil tiveram um aumento de 4,3%.

A Argentina continua sendo o país que mais enviou turistas para o Brasil em 2016, com aumento de 10,3%. Se em 2015, 2.079 milhões de hermanos curtiram os nossos destinos, 2.294 milhões aproveitaram o País no último ano. O Paraguai ultrapassou o Chile e alcançou o terceiro lugar, com mais de 315 mil visitantes, acréscimo de 4,9%. Entre os países estratégicos sul-americanos, a Bolívia apresentou o maior incremento no ingresso de turistas ao Brasil (27,7%).

O presidente da Embratur, Vinicius Lummertz, lembrou os fatos positivos de 2016 que fizeram crescer o interesse dos sul-americanos no que o Brasil tem de melhor para oferecer. “No último ano, o Brasil recebeu a Olimpíada e a Paralimpíada, garantindo mais visibilidade para os nossos destinos. Além disso, a Embratur, em conjunto com as Embaixadas do Brasil e com os Comitês Descubra Brasil, promoveu destinos brasileiros relacionados aos mais diversos segmentos turísticos. Com a análise dos mercados estratégicos, o Instituto investe em promoção de forma acertada e com o objetivo também de aumentar o fluxo de turistas na América do Sul como um todo”, comentou.

Vale ressaltar que as dez primeiras posições do ranking dos 50 maiores emissores de turista para o Brasil são ocupadas por países prioritários para o Brasil: Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Chile, Uruguai, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Portugal.

Chegadas nos estados brasileiros

O Anuário Estatístico 2016 trouxe ainda dados da chegada de turistas ao Brasil por Unidades de Federação e a variação positiva nos estados brasileiros. Santa Catarina, por exemplo, teve um acréscimo de mais de 25% de turistas de 2015 para 2016, passando de quase 150 mil visitantes estrangeiros para mais de 200 mil. O Mato Grosso do Sul também teve um ótimo incremento, passando de mais de 56 mil visitantes para mais de 77 mil – aumento de 26%. O Paraná apresentou aumento na chegada de turistas estrangeiros de mais de 10% (de mais de 755 mil para quase 850 mil). No Rio de Janeiro, a variação foi de pouco mais de 7% e no Rio Grande do Sul o aumento foi de mais de 2%, entre outros estados que também receberam mais estrangeiros na comparação de 2015 com 2016.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...