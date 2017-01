Aumenta o número de famílias com dívidas em atraso

Em 2015, subiu 8,4% o número de famílias com contas em atraso. Dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio.

Aumentou o número de famílias brasileiras sem condições de pagar contas atrasadas. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional do Comércio.

Se o salário encolheu, os preços e os juros não param de subir, é melhor não ter contas novas pra pagar. Pensando assim, muita gente apertou o cinto. E o número de família endividadas no ano passado caiu um pouco em relação a 2014.

Mas as dívidas antigas permanecem e se multiplicam. Presas nesta armadilha, mais pessoas ficaram com as contas atrasadas. Também aumentou o número de famílias que confessaram não ter condições de resolver a situação.

No ano passado, subiu 8,4% o número de famílias com contas ou dívidas em atraso, comparando com 2014. São três milhões de famílias. E aquelas sem condições de pagar as contas atrasadas chegaram a mais de um milhão. Um aumento de 23% em relação a 2014.

Jonathan está na correria atrás de dinheiro, com dois empregos e contas atrasadas. “A maioria dos gastos aumentaram bastante, principalmente a conta de energia elétrica. Eu tive um aumento esse mês de 80%”, diz Jonnathan Focht, analista de Recursos Humanos.

