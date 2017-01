Aumentam as chances de Michel Temer ser cassado, diz revista

Novas evidências no relatório da Polícia Federal que investiga a campanha Dilma-Temer comprometem o mandato do peemedebista

As chances de cassação de Michel Temer aumentaram. Pelo menos é o que diz uma reportagem da revista Veja. Segundo a publicação, novas evidências no processo que pode tirar o mandato do presidente não deixam mais dúvida de que o dinheiro usado para reeleger a chapa de Dilma Rousseff (PT) é ilegal, ou seja, vindo de esquemas de corrupção.

A Lava Jato já mapeou parte do rastro deixado por essas transações financeiras, enquanto outra parte tem Temer como alvo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pelo julgamento da chapa. O ministro Herman Benjamin resolveu requerer ao STF cópias dos depoimentos da Odebrecht assim que as delações forem homologadas. A publicação ressalta que Temer pediu doações clandestinas ao PMDB.

Na semana passada, o relatório ganhou um anexo com fortes evidências de irregularidades eleitorais. A Polícia Federal já cravou que parte dos valores repassados a gráficas pela chapa Dilma-Temer não foi usado para nenhum serviço, mas sim desviado.

Fonte: Notícias ao minuto.

