Aumento de imposto para cerveja não, diz Bolsonaro após proposta de Guedes

Em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, Guedes disse que pediu para a sua equipe estudos para a criação de um “imposto do pecado” sobre bens que fazem mal para a saúde.

O presidente Jair Bolsonaro descartou nesta sexta-feira (24) aumentar imposto sobre a cerveja, rejeitando uma possibilidade levantada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para criação de um chamado “imposto do pecado” sobre cigarros, bebidas alcoólicas e produtos com adição de açúcar.

