Aumento na Violência em Novo Progresso gera abaixo-assinado de moradores

O objetivo do abaixo–assinado é conseguir o maior numero possível de assinatura para chamar atenção das autoridades competentes , para que promovam melhor policiamento, segurança ,planejamento adequado de urbanização, iluminação, melhoria na segurança publica, afim de zelarmos pela vida e bens materiais que nos tem sido tirado, diz nota. Foi divulgado o telefone para contato do celular (93) 981348087, como da pessoa que representa o abaixo-assinado e para aqueles que desejam compartilhar com assinatura.

Na noite de quarta-feira (23) uma loja (Escaravelli) no centro da cidade foi assaltada, sem que alguém percebesse, loja de peças para máquinas industriais MDS foi arrombada na noite desta quinta-feira (24), na mesma noite uma papelaria teve porta arrombada e pertences levados, uma panificadora da rua Planalto foi alvo de assaltante a mão armada, por pouco não foi roubada, no horário de meio dia.

Os moradores que vivem na cidade de Novo Progresso estão organizando um abaixo-assinado que deve ser entregue para o comando da Policia Militar, Ministério Publico, Judiciário Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, em que pedem reforço no policiamento das vias da cidade considerada atualmente como uma das mais violentas do Pará.

