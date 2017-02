Ausência de brasileiros foi chave para baile do PSG sobre o Barcelona

Dos cinco jogadores nascidos no Brasil frequentemente titulares na equipe francesa, apenas Marquinhos esteve em campo na goleada

Nem o mais fanático torcedor do Paris Saint-Germain poderia imaginar a goleada por 4 a 0 aplicada pelo time nesta terça-feira (14), diante do todo poderoso Barcelona. Várias teorias podem explicar o êxito do time francês. A principal delas talvez seja o fato de o técnico Unai Emery ter escalado apenas um dos cinco brasileiros que, normalmente, entram como titulares.

No ataque, o veloz porém estabanado Lucas Moura deu lugar a Dí Maria, que, com melhor passe e finalizações muito mais acuradas, marcou duas vezes de fora da área e deixou colegas na cara do gol em algumas ocasiões.

No meio-campo, o brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, suspenso, viu o francês Rabiot trabalhar com grande eficiência na marcação da dupla Iniesta-Busquets.

Aos 35 anos, o lateral-esquerdo Maxwell foi preterido pelo jovem Kurzawa, de 24 anos, que deu muito trabalho a Sergi Roberto. Na zaga, o incontestado Thiago Silva se machucou e foi substituído por Presnel Kimpembe, de 21 anos, que deu conta do recado. O único brasileiro em campo foi Marquinhos, que não decepcionou no lado direito da defesa.

Fonte: Notícias ao minuto.

