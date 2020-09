Autor de feminicídio em garimpo do Pará é preso em Paranaíta no Mato Grosso

Homem que matou mulher por ciúmes no Creporizão é preso no Mato Grosso.(Foto:Divulgação Policia)

Foto publicada no Jornal Folha do Progresso do acusado ajudou na identificação do criminoso pela policia.

Um homem acusado de feminicídio foi preso pela Polícia Judiciária Civil, nesta segunda-feira (14/09), no município de Paranaíta no estado do Mato Grosso, durante ação da Delegacia de Polícia da cidade. O suspeito, foi preso em acusado de ter assassinado Keílleane da Silva, de 28 anos, no garimpo do Creporizão em 2019 , ela era moradora da cidade de Itaituba no Pará. A vítima foi assassinada após ser atingida por disparos de arma de fogo.

O crime aconteceu no final da tarde de domingo, 27 de novembro de 2019, no distrito de Creporizão, município de Itaituba, região garimpeira no Pará.

Após cometer o crime o homem se evadiu do local, mesmo com buscas na região a policia não conseguiu prender o acusado. A polícia chegou divulgar fotos na tentativa de prender o assassino.

Prisão no MT



A Policia Civil da cidade de Paranaita no Mato Grosso, entrou em contato com o Jornal Folha do Progresso nesta terça-feira (15) e passou informações sobre a prisão do acusado.

Conforme à Policia , após denúncia anônima que um homem de atitudes suspeitas estaria na Gleba Mandakaru, zona rural de Paranaíta no Mato Grosso, o Delegado Eugênio Rudy determinou diligencia.

Os investigadores (IPC) Boaventura e Matias, em diligência chegaram até o local e encontraram o suspeito, ao ser indagado pelos policiais, o suspeito teve inúmeras contradições, se apresentou como Antônio que seria irmão de Valdiney, que muitos anos não o encontrava, que não sabia que era procurado pela justiça do Pará.

O investigador Boaventura, insistiu nos questionamentos e perguntou se seriam gêmeos tendo resposta negativa o investigador mostrou a foto da reportagem postada no Jornal Folha do Progresso, foi quando ele assumiu sua verdadeira identidade aos policiais, e assumiu o crime cometido. Após a confirmação, Boaventura e Matias deram voz de prisão a Valdinei, e conduziram o mesmo para a Delegacia de Paranaíta-MT, onde o foi apresentado ao Delegado de Polícia Dr Eugênio Rudy para providências cabíveis. A policia do Mato Grosso já comunicou a Delegacia regional de policia civil de Itaituba no Pará sobre a prisão do acusado.

