Autor de homicídio em Novo Progresso foi preso dirigindo BMW em Guarantã do Norte (MT)

Homem procurado por homicídio no município de Novo Progresso , Estado do Pará foi preso pela Polícia Civil de Guarantã do Norte. (Foto:Reprodução)

O suspeito é apontado como autor do homicídio “Railson Viana Alves” com uma facada , o crime aconteceu em maio de 2019 em um bar no bairro Jardim América em Novo Progresso.31 de janeiro de 2020 na cidade de Novo Progresso (PA) , estava com mandado de prisão em aberto pelo crime.

A prisão do foragido aconteceu após a Polícia Civil do Pará entrar em contato com a Delegacia de Guarantã do Norte passando informações de que o suspeito estaria no município. Segundo o levantamento, o investigado estava utilizando um veículo BMW com para-choque frontal quebrado.

Com base nas informações, as equipes coordenadas pelo delegado Waner dos Santos Neves iniciaram as diligências, conseguindo localizar o veículo no estacionamento de um supermercado da cidade. Após alguns minutos de monitoramento, os policiais flagraram o suspeito saindo do estabelecimento.

Ao ser abordado, o suspeito afirmou ter conhecimento do mandado de prisão em aberto em seu desfavor e disse que matou a vítima para se defender. Diante da situação, o suspeito teve a ordem de prisão cumprida sendo encaminhado a Delegacia de Guarantã do Norte para as providências cabíveis.

(Com informações da assessoria)

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

