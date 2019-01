Autor de homicídios é preso em cumprimento de mandado de prisão (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Marlon Ribeiro Gomes foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva, nesta quarta-feira (09), acusado da autoria de dois homicídios, no município de Altamira, sudoeste paraense. Ele foi preso durante ação policial realizada por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Altamira. O acusado foi localizado em uma casa, no bairro Água Azul, em Altamira.

As vítimas do crime são Edwy Leandro Porto Bahia e Elizângela Rodrigues Fonseca que foram mortos em dezembro do ano passado. A prisão resultou da intensificação das investigações visando dar uma rápida resposta aos homicídios registrados em Altamira.

A equipe da Delegacia de Homicídios em Altamira vinha investigando os crimes até identificar o autor dos homicídios. O preso é apontado como integrante de uma facção criminosa e é apontado como envolvido em outros homicídios ocorridos recentemente. Marlon foi reconhecido por testemunhas oculares dos crimes.

Após uma série de investigações, explica o delegado Walison Damasceno, titular da Polícia Civil em Altamira, foi possível identificar a casa em que Marlon estava escondido no bairro Água Azul. Nessa ocasião, ressalta o policial civil, foi possível efetuar a prisão após o acompanhamento da movimentação do acusado. Marlon está recolhido para responder pelos crimes à disposição da Justiça.

