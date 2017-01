Autor de massacre racista em Charleston, nos EUA, é condenado à morte

Em dezembro, o vídeo de confissão de Roof, feito um dia após o ataque, foi exibido ao tribunal. O jovem afirmava que sua ação de ódio era uma resposta a supostos crimes cometidos por negros contra brancos. “Alguém tinha que fazer isso porque os negros estão matando os brancos o tempo todo na rua e estão estuprando as mulheres brancas”, afirma ele a um oficial do FBI.

Em dezembro, o jovem de 22 anos já havia sido considerado culpado pelas 33 acusações contra ele, que incluem crime de ódio. O massacre foi em 15 de junho de 2015. Ele entrou na igreja e ficou no local por 40 minutos participando de uma leitura da Bíblia antes de começar a disparar – foram no total 77 tiros.

