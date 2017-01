Autoridades confirmam 15 execuções em Belém

Pelo menos 15 homicídios já foram registrados desde o início da tarde de sexta-feira (20), em diversos bairros dos municípios de Belém e Ananindeua. A Polícia está investigando e prefere não adiantar qualquer tipo de ligação entre os crimes.

Existe a hipótese que a onda de execuções seja uma retaliação pela morte do soldado da Rotam Rafael da Silva Costa, de 29 anos, baleado na cabeça na manhã de sexta, após troca de tiros com criminosos no bairro da Cabanagem.

BENGUI

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem identificado como Jhone dos Santos foi baleado e morto na rua Betânia com a passagem Oliveira, no bairro do Bengui. O crime ocorreu por volta das 13h, e teve características de execução.

SACRAMENTA

Outro homem foi assassinado a tiros na avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, em Belém, por volta das 14h de hoje. As informações são de que a vítima teria passagem pela polícia e foi identificada pelo nome de Alex Castro da Silva.

COQUEIRO

Já no bairro do Coqueiro, um homem identificado como Frank Corrêa, 35 anos, foi morto com três tiros por assassinos encapuzados, quando ele estava em frente à própria casa, na passagem São Vicente, por volta das 13h45.

De acordo com a família de Franck, ele teria sido vítima de uma tentativa de assalto. Já outras testemunhas afirmam que o crime teve características de execução.

CURUÇAMBÁ

Ainda na sexta-feira, um homem foi baleado e morto na passagem São Pedro, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. Ele foi identificado como Rosivaldo Lopes Favacho, 30 anos. Segundo a PM, o homem foi baleado por dois assassinos. O crime teve características de execução.

UNA

A tarde do dia 20 de janeiro também teve um duplo homicídio na passagem São Francisco e rua 10 de maio, no bairro do Una, em Ananindeua. De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas foram identificadas como Henrique Espírito Santos e Eunice Espírito Santos. Segundo moradores, Eunice era conhecido por ter envolvimento com o tráfico no bairro.

ENTRONCAMENTO

Um homem de 35 anos foi morto a tiros na passagem Mariano, no Entroncamento, em Belém, na tarde de sexta-feira (20). Ele foi identificado como Glauber Costa Cristo, 31 anos.

MARITUBA

Um homem de 23 anos, identificado como Gabriel dos Santos Santana, foi executado com pelo menos dez tiros. O homicídio ocorreu por volta das 12h, próximo ao final da linha do Conjunto Beija Flor.

Há ainda outras três vítimas de um baleamento que ocorreu na tarde de sexta-feira (20), no bairro Novo, em Marituba, Região Metropolitana de Belém. De acordo com a polícia, testemunhas relataram que homens chegaram em um veículo prata desferindo vários tiros e fugiram do local sem deixar pistas. Uma das vítimas morreu a caminho do hospital. As outras duas foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano e encontram-se em estado grave.

GUANABARA

Um homem de 50 anos, identificado como Ronaldo Vieira Plena, foi morto com pelo menos um tiro na Rua Joaquim Lopes, no bairro da Guanabara. A vítima foi abordada por criminosos em um carro prata. Um dos indivíduos saiu do veículo e deflagrou pelo menos dois tiros contra Ronaldo. A execução aconteceu por volta das 16h30 de sexta.

CAMPINA

Um homem foi morto por volta das 20h30, na Rua 15 de novembro, próximo ao Ver-o-peso, enquanto caminhava com a mãe e a esposa. Segundo informações coletadas pela PM no local, Hélder Wilian Freitas Pantoja, de 19 anos, foi cercado por dois homens em uma motocicleta, e em seguida morto a tiros no local.

CIDADE NOVA 5

Também na noite de sexta um homem de 30 anos foi assassinado na saída de uma farmácia no conjunto residencial Cidade Nova 5, em Ananindeua. De acordo com informações do sargento Marco Antônio, da 3ª Companhia da Polícia Militar, o rapaz tinha passagem pelo sistema carcerário por envolvimento com o tráfico de drogas.

ICUÍ

Um morador da invasão da Favelinha, localizada no bairro do Icuí, foi executado com pelo menos sete tiros na noite de sexta-feira (20). O crime ocorreu próximo a feira da Samambaia, e a vítima foi atingida por no mínimo sete tiros. A PM ainda está investigando o caso.

ÁGUAS LINDAS

Um vendedor de café foi executado por volta das 22h na Avenida Ceará, bairro das Águas Lindas. Segundo as informações iniciais da PM, o indivíduo, identificado apenas com o nome de Rodrigo, não tinha passagens pela polícia nem envolvimento com o tráfico.

CREMAÇÃO

Um homem foi assassinado por volta das 21h50 no bairro da Cremação. O crime ocorreu na Rua dos Timbiras. A vítima foi identificada como Moisés de Jesus da Silva, de 45 anos, e foi atingida por tiros disparados do interior de um veículo que passava pelo local.

