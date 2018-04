Autorização de concurso com 500 vagas para PRF deve sair nesta sexta-feira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Autorização para concurso da Polícia Federal Na última sexta-feira (20), foi publicada a autorização para a realização de um concurso público com 500 vagas para a Polícia Federal (PF). O prazo para a publicação do edital será de até 180 dias (seis meses), contados a partir da publicação da portaria.

(Foto: Reprodução)- Após a publicação da autorização para o concurso da Polícia Federal na última sexta-feira (20), a previsão é que a autorização para o certame da Polícia Rodoviária Federal seja publicada nesta sexta-feira (27), segundo o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), Deolindo Carniel. As informações são do portal Folha Dirigida.

