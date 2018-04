Autorizado concurso da Polícia Federal com 500 vagas

Foi publicada na edição desta sexta-feira (20), do Diário Oficial da União, a autorização para a realização de um concurso público com 500 vagas para a Polícia Federal (PF). O prazo para a publicação do edital será de até 180 dias (seis meses), contados a partir da publicação da portaria.

A distribuição das vagas será feita da seguinte forma: 150 chances para delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente de Polícia Federal. Os selecionados deverão atuar em diversas unidades da Polícia Federal em todo o país

A remuneração oferecida e os valores das taxas de inscrição serão informados por ocasião da publicação do edital de seleção.

(Com informações do portal Extra)

