Auxílio emergencial: Cadastro já pode ser feito nas agências dos Correios

Atendimento a pessoas sem acesso à internet será feito em mais de mil agências a partir desta segunda-feira

Cadastros para auxílio emergencial poderão ser feitos em agências dos Correios (Foto: Gabriela Fittipaldi / Agência O Globo)

BRASÍLIA – As pessoas podem procurar as agências dos Correios para fazer o cadastro e solicitar o auxílio emergencial de R$ 600. Em nota, a empresa informou que o atendimento será feito em mais de seis mil agências, a partir desta segunda-feira, gratuitamente. Os dados serão repassados à Dataprev para análise e posterior envio à Caixa Econômica Federal para efetuar o pagamento.

Prorrogação:Governo decide pagar mais duas parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial

A expectativa é que 27 milhões de pessoas com dificuldades de acessar à internet possam ser atendidas pelos funcionários dos Correios. A medida tinha sido anunciada pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, mas faltava oficializar a parceria com a direção dos Correios. O contrato foi assinado na última sexta-feira. Ficaram de fora as agências franqueadas, que são operadas por agentes privados.

Para evitar aglomeração de pessoas nas agências dos Correios, foi elaborado um cronograma para o atendimento, conforme o mês de nascimento:

Segunda-feira – nascidos em janeiro e fevereiro;

Terça-feira – nascidos em março e abril;

Quarta-feira – nascidos em maio e junho;

Quinta-feira – nascidos em julho, agosto e setembro;

Sexta-feira – nascidos em outubro, novembro e dezembro.

Para fazer o cadastro na agência dos Correios, o interessado deve apresentar os seguintes documentos: identificação oficial com foto, em que conste também o nome da mãe do beneficiário; CPF do usuário e dos membros da família que dependem da renda do titular.

Quem não tem conta em banco terá uma conta digital aberta em nome da pessoa pela Caixa Econômica Federal. Para isso, deverá ser apresentado um documento de identificação, como RG ou CNH. No final do atendimento, as pessoas receberão um protocolo.

Elas poderão consultar o andamento do pedido em qualquer agência da empresa após o prazo determinado pela Dataprev para a conclusão da análise. Para isso, deverá retornar com o comprovante do atendimento de cadastro e o CPF.

Na página dos Correios, no sistema Busca Agência, é possível obter informações sobre as unidades abertas ao público. A maioria dos pontos de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Além dos Correios, as pessoas podem fazer o cadastro no aplicativo e site da Caixa. O prazo termina no dia 03 de julho. O cronograma de pagamento já está em andamento, mas quem fizer a solicitação dentro do prazo e for aprovado na análise da Dataprev receberá as três parcelas do auxílio.

Segundo último balanço da Caixa, o auxílio já foi pago a 58,6 milhões de pessoas, que receberam ao todo R$ 76,6 bilhões, considerando a primeira e a segunda parcelas. O pagamento começou em 09 de abril.

Fonte:O GLOBO /Por:Geralda Doca

08/06/2020 – 19:28

