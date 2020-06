Auxílio Emergencial: Caixa credita nesta quarta 1ª parcela para 2,5 milhões de novos aprovados; beneficiários do Bolsa Família começam a receber a 3ª parcela

(Foto:Reprodução) – Novos aprovados vão receber por meio de poupança digital da Caixa; saques e transferências só começam a ser liberados em julho.

A Caixa Econômica Federal (CEF) credita nesta quarta-feira (17) a primeira parcela do Auxílio Emergencial para os demais aprovados do terceiro lote do benefício, inscritos por meio do site e do aplicativo do programa.

Na terça-feira, receberam 2,4 milhões de novos aprovados nascidos nos meses de janeiro a junho. Nesta quarta, é a vez dos 2,5 milhões de novos aprovados nascidos entre julho e dezembro.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Também nesta quarta, a Caixa começa a pagar a terceira parcela do Auxílio para os beneficiários do Bolsa Família. Os pagamentos são feitos da mesma forma que o Bolsa. Os primeiros a receber são os que têm NIS terminado em 1. Veja o calendário:



Calendário de saques da terceira parcela do auxílio emergencial para quem faz parte do Bolsa Família — Foto: Editoria de Economia/G1

Depósito em poupança digital e restrição para saque e transferências

Diferente dos aprovados no primeiro e segundo lotes, os novos beneficiários vão receber a primeira parcela já por meio de conta poupança digital da Caixa – mesmo os que têm conta em banco.

A poupança digital não permite transferências inicialmente – apenas pagamento de contas, de boletos e compras por meio do cartão de débito virtual. Transferências para outras contas e saques só serão liberados a partir de 6 de julho.

Veja o calendário:

Terceiro lote auxílio emergencial – calendário — Foto: Economia G1

Balanço

Até o último sábado (13), a Caixa Econômica Federal (CEF) já havia pagado R$ 76,6 bilhões em Auxílio Emergencial, para 56,6 milhões de beneficiários. Ao todo, foram 108,5 milhões de pagamentos, uma vez que muitos beneficiários já receberam a segunda parcela de R$ 600.

Ainda segundo a Caixa, foram processados pela Dataprev 106,3 milhões de cadastros, dos quais 64,1milhões foram considerados elegíveis – destes, 19,2 milhões de beneficiários do Bolsa Família, 10,5 milhões do Cadastro Único e 34,4 milhões de trabalhadores que se inscreveram por meio do site e do aplicativo do programa.

Outros 973,2 mil cadastros feitos pelo app e site estão em reanálise.

Por G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...