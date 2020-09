Auxílio Emergencial: Caixa libera saques nesta terça (29); confira calendário!

(Foto:Reprodução) – Os saques podem ser feitos em agências da Caixa ou agências lotéricas de todo o Brasil

A Caixa Econômica Federal libera, nesta terça-feira (29), o saque do auxílio emergencial aos nascidos em março, como parte do calendário de pagamentos do Ciclo 2.

Se o beneficiário tem direito ao provento e não utilizou todo o valor, terá à disposição a opção de utilizá-lo para pagamentos de boletos.

Os saques podem ser feitos em agências da Caixa ou agências lotéricas de todo o Brasil.

Benefício disponível aos nascidos em outubro e novembro

Foi iniciado, nesta segunda-feira (28), o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600 aos nascidos em outubro e novembro, como parte do ciclo 2 do calendário de pagamentos da Caixa.

Os valores podem ser somente movimentados pelo Aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet ou usado em maquininhas. Quem deseja sacar o valor é necessário aguardar a liberação que será feita, respectivamente, nos dias 20 e 22 de outubro.

Confira abaixo o calendário com as datas dos pagamentos e a respectiva disponibilidade para saque:

