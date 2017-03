Avalanche deixa mortos e desaparecidos no Japão

Os estudantes se encontravam no complexo realizando um programa de alpinismo, que começou no sábado e que deveria ter concluído ao meio-dia desta segunda-feira.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou durante uma sessão parlamentar que seu governo “fará qualquer esforço para responder a este desastre” e que “a prioridade se concentra agora em resgatar as vítimas”.

Cerca de 60 adolescentes e professores de sete colégios estavam na pista de esqui do complexo Nasuonsen Family Ski Resort da cidade de Nasu – cerca de 200 quilômetros ao norte de Tóquio – no momento da avalanche, segundo informações das autoridades da região divulgadas pela emissora pública “NHK”.

Pelo menos oito adolescentes morreram e outras 30 pessoas ficaram feridas depois que uma avalanche surpreendeu nesta segunda-feira um grupo de estudantes em uma pista de esqui do centro do Japão.

