Avaliada em R$ 1 milhão, carga de 700 kg de maconha é apreendida na BR-163

Entorpecente foi apreendido em carro na BR-163, em Cuiabá (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Carregamento tinha 552 tabletes do entorpecente e 55 pacotes de skunk. Droga era transportada em um carro e o motorista conseguiu fugir da polícia e não foi preso.

Uma carga com 700 kg de maconha foi apreendida na BR-163, em Cuiabá, nesta terça-feira (24). Segundo a Polícia Civil, o carregamento tinha 552 tabletes do entorpecente e 55 pacotes de skunk, forma potencializada da droga e era transportado em um carro.

Durante a ação, o motorista que conduzia o veículo abandono o carro e fugiu entrando numa região de mata e escapou do cerco policial. Ele ainda não foi preso.

A ação foi realizada com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).A droga, segundo a polícia, vinha do estado de Mato Grosso do Sul.

A apreensão do skunk é considerada a maior da droga em Mato Grosso. Todo o entorpecente abasteceria bocas de fumo na região metropolitana.

As diligências continuam com objetivo de identificar e prender os responsáveis pelo carregamento apreendido.

Por G1 MT

