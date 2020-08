Aveiro fica entre as cidades do Pará que mais atenderam a recomendação de ficar em casa

Pará ocupou a 17ª posição no ranking de isolamento social na terça-feira (11) — Foto: Segup/Divulgação

O município de Aveiro, no oeste do Pará, atingiu 60,4% no índice de isolamento social e ficou entre as cidades do estado que mais atenderam a recomendação de ficar em casa. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) de terça-feira (11).

De acordo com a Segup, as cidades de Nova Esperança do Piriá (62,1%) e Palestina do Pará (59,3%) também alcançaram melhores índices. Já os municípios com maior registro de desobediência à recomendação de ficar em casa e com baixo índice de isolamento foram Magalhães Barata (23,1%), Quatipuru (26,8%) e Sapucaia (27%).

Ainda conforme a Segup, o Pará ocupou a 17ª posição no ranking nacional de isolamento social, com taxa de 37,43% de pessoas em casa para evitar a proliferação da covid-19. O índice da capital paraense foi de 38,19%, alcançando a 12ª colocação entre as capitais brasileiras.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ualame Machado, ressalta a importância de se manter os cuidados necessários e evitar a exposição sem necessidade. “Alertamos para que a população mantenha os cuidados e que procure sair somente quando necessário. Sempre importante lembrar que ainda estamos vivendo em tempos de pandemia, o vírus permanece entre nós. A prudência é o melhor caminho nesta fase”, alertou o titular da Segup.

O percentual de isolamento nos 144 municípios paraenses e o monitoramento completo estão disponíveis e são atualizados diariamente no site da Segup.

Por: G1 Santarém — Pará

