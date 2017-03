Aviação russa já matou mais de 11 mil pessoas na Síria

As autoridades russas e sírias garantem que os ataques aéreos têm como objetivo grupos terroristas como o EI e o antigo ramo da Al Qaeda na Síria, mas o Observatório e a oposição síria sustentam que os aviões russos incluíram como alvos zonas residenciais e bases de brigadas opositoras do regime, como o Exército Livre Sírio. Com informações da Agência Lusa.

Pelo menos 11.612 pessoas morreram na Síria em resultado dos bombardeios da aviação russa, aliada do Governo de Damasco, iniciados em 30 de setembro de 2015, de acordo com dados publicados pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

